Село Новая Усмань, Воронежская область, , 10:12 — REGNUM

В Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве 36-летней сотрудницы автозаправки в Новоусманском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Подозреваемый — ранее не судимый 31-летний житель Новоусманского района. Раньше он работал на той же заправке и был знаком со своей жертвой. На допросе мужчина признал вину. По его словам, на преступление он пошёл из-за трудного материального положения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тело 36-летней сотрудницы АЗС было обнаружено утром 23 августа на рабочем месте. Из кассы заправки были похищены деньги.

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