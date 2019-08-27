Соледар, ДНР, 27 августа 2019, 10:00 — REGNUM
За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 14 единиц боеприпасов, сообщили 27 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении ВСУ выпустили десять мин калибра 120 мм, три мины калибра 82 мм, применили гранатомёт АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении зафиксировано использование крупнокалиберного стрелкового оружия.
Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.
В результате обстрела посёлка Коминтерново, повреждения получил жилой дом и сельскохозяйственные угодья.
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Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 августа боевики ВСУ открыли огонь из танков по населённому пункту Коминтерново, повредив четыре дома.
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