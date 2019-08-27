Владивосток, , 09:57 — REGNUM

Администрация Владивостока ликвидирует, насколько это возможно в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах, последствия сильного ливня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок

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На улицы и дороги вышли дорожники для уборки сошедших из-за ливня грунта, камней и поваленные деревья, мусор, помогают людям.

Особенно серьёзная ситуация с подтоплением автодорог на улицах Ладыгина, Тобольской, Спиридонова, Нейбута, в районе стадиона «Динамо», кинотеатра «Океан», площади Луговой, на улицах Борисенко, Спортивной, Космонавтов, Коммунаров, под мостом на Фадеева, на улицах Невельского, Шепеткова, в районе торгового центра «Зеленый остров», на Снеговой, Комсомольской, Нейбута, пересечении Шепеткова — Приходько, на Русском острове.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение, норма выпавших осадков превысила четверть месячной нормы. Затоплены автостоянки, дороги и остановки общественного транспорта.