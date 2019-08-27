Анапа, Краснодарский край, , 09:50 — REGNUM

В Анапе уволили сотрудников патрульно-постовой службы полиции, которые подозреваются в понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

«Принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, порочащим честь и достоинство сотрудника ОВД», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что решается вопрос об увольнении их непосредственных руководителей, от исполнения обязанностей отстранен начальник отдела МВД РФ по Анапе.

По версии следствия, ночью 26 августа сотрудники полиции обнаружили на пляже в Витязево 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. Сотрудники полиции за не привлечение девушки к административной ответственности понудили ее к сексу, подросток согласилась на требования.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ППС по ч. 2 ст. 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге задержали трёх сотрудников патрульно-постовой службы управления МВД по Екатеринбургу, по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки.

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