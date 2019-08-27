Соледар, ДНР, , 09:51 — REGNUM

Украинские силовики подвергли танковому обстрелу населённый пункт Коминтерново, сообщили 27 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Танк ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Сегодня в 04:40 вооруженные формирования Украины нанесли удар из танковых орудий по населённому пункту Коминтерново. Огонь велся со стороны населённого пункта Талаковка, противником было выпущено 20 снарядов», — сказано в сообщении.

По данным СЦКК, повреждения получили четыре дома на улице Ахматовой, произошло прямое попадание в крышу одного из домов. По предварительным данным, жертв нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли Коминтерново зажигательными патронами, спровоцировав несколько пожаров.

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