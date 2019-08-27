Соледар, ДНР, 27 августа 2019, 09:51 — REGNUM
Украинские силовики подвергли танковому обстрелу населённый пункт Коминтерново, сообщили 27 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным СЦКК, повреждения получили четыре дома на улице Ахматовой, произошло прямое попадание в крышу одного из домов. По предварительным данным, жертв нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли Коминтерново зажигательными патронами, спровоцировав несколько пожаров.
Читайте также: ВСУ обстреляли Коминтерново зажигательными боеприпасами — НМ ДНР