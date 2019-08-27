Улан-Удэ, , 09:43 — REGNUM

В Бурятии злоумышленник, ударив ножом женщину девять раз, пытался выдать это за самоубийство. Трагедия произошла недавно в одном из сёл Кяхтинского района Бурятии.

Местный житель, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере, после распития спиртных напитков, пошёл разбираться к односельчанке, вспомнив некую обиду. Как передаёт «Байкал-Daily», там между ними произошёл конфликт, в ходе которой нанёс жертве не менее 9 ударов. После чего попытался инсценировать самоубийство, вложив нож в руку убитой.

Однако обмануть следователей не удалось. Нанеся удары по левой стороне тела, убийца вложил нож в левую же руку женщины. «Когда мужчину задержали, он сразу всё признал, не стал отпираться. Также подозреваемый пояснил, что действительно вложил нож в руку потерпевшей, чтобы отвести от себя подозрения», — цитирует портал слова руководитела Кяхтинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Бурятии Будожапа Будаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии мужчина переехал на автомобиле свою жену и её сестру. Супруга была доставлена в больницу, а её сестра скончалась от полученных повреждений. Позже был найден мёртвым и супруг.

Читайте также: В Бурятии мужчина переехал жену и её сестру