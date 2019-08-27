Иркутск, , 09:31 — REGNUM

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор мужчине, который летом 2018 года совершил ряд резонансных разбойных нападений на женщин в городском парке. Угрожая ножом, мужчина забрал все ценные вещи, как минимум у четырёх своих жертв. Подробности уголовного дела сообщает сегодня, 27 августа, ГУ МВД РФ по региону.

Один из эпизодов преступной деятельности жителя Иркутска вызвал наиболее широкий общественный резонанс. Речь идёт о нападении на женщину, которая гуляла в парке со своим маленьким ребенком. Когда разбойник, попытавшийся завладеть её сумкой, получил активное сопротивление, то нанес своей жертве множественные ножевые ранения. Выжить потерпевшая смогла исключительно за счет своевременного оказания медицинской помощи.

Известно, что по данному уголовному делу допрошено более 30 человек, проведено свыше 10 судебных экспертиз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2018 года в Тулуне тоже задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на женщину. Им оказался неоднократно судимый мужчина, который только 10 дней назад освободился из мест лишения свободы, где в общей сложности провел около 13 лет.