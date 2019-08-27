Уфа, , 09:29 — REGNUM

В Башкирии задержан мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба городского Управления МВД России.

Заявление об угоне автомобиля марки «Рено Логан» поступило в Отдел полиции № 3 УМВД России по городу Уфе около девяти часов утра.

Мужчина рассказал, что припарковал автомобиль возле своей работы, оставив ключи в замке зажигания. И хотя он отошел от машины всего на несколько минут, вернувшись, ее он на месте не обнаружил.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение автомобиля.

По словам оперативников, подозреваемый на угнанной машине ехал в Екатеринбург. По дороге у него закончился бензин. В багажнике угнанного автомобиля он обнаружил канистру, в которой был не бензин, а дизельное топливо. Залив его в бак машины, далеко он не уехал. Тогда он решил продать машину первому прохожему. Им оказался сотрудник уголовного розыска Отдела МВД России по Салаватскому району.

«Предполагаемым угонщиком оказался 31-летний житель города Кумертау. Увидев открытый автомобиль с ключами, мужчина решил совершить угон: сел на водительское место и поехал. Свой поступок объяснил желанием быстрее добраться до своей возлюбленной», — сообщает пресс-служба УМВД России.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».