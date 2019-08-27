Иркутск, , 09:16 — REGNUM

Иркутские правоохранители обнародовали тревожную статистику о детском травматизме на дорогах области. По данным регионального ГУ МВД РФ, опубликованным сегодня, 27 августа, с начала 2019 года на территории Приангарья зарегистрировано 394 ДТП с участием несовершеннолетних. Ранения получили 449 детей, ещё 12 — скончались, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА, серьёзное ДТП произошло в Иркутске в ночь с 23 на 24 июня 2019 года. На улице Сергеева столкнулись ВАЗ-21 093 и Toyota Corolla, пострадали пять человек, среди них — трое несовершеннолетних пассажира Toyota Corolla. В ходе разбирательства выяснилось, что виновника аварии отсутствуют водительские права.

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