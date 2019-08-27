Луганск, , 09:15 — REGNUM

За минувшие сутки зафиксирован один обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщили 27 августа в пресс-службе Народной милиции (НМ) ЛНР.

По данным оборонного ведомства, украинские силовики открыли огонь из противотанкового гранатомёта в районе населённого пункта Нижнее Лозовое. В результате обстрелов жертв и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

В пресс-службе НМ ЛНР рассказали, что разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала размещение бронемашин ВСУ в районе населённого пункта Золотое-4, что является нарушением Минских соглашений.

«Украинские боевики не только саботируют договорённости о проведении разминирования и извлечении неразорвавшихся боеприпасов в районе населённого Счастье, а наоборот, проводят беспорядочное минирование…», — сказано в сообщении.

Ранее представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР сообщил, что в населённом пункте Счастье пятеро боевиков ВСУ ограбили магазин и избили его владельца. Инцидент произошёл во время празднования Дня независимости Украины. Боевики мотивировали свои действия тем, что пострадавший якобы является «сепаратистом».

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