Оренбург, , 09:04 — REGNUM

В Оренбургской области на 19-м км автодороги Оренбург — Беляевка произошла авария с участием легковой машины и грузовика. Есть жертва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Легковой автомобиль, который следовал из областного центра в вечернее время 26 августа, врезался в грузовик. МАЗ с полуприцепом стоял на обочине с выставленным аварийным знаком и включенной световой сигнализацией. Водитель легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью.

Полиция по материалам проверки решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Добавим, на территории Оренбуржья за первое полугодие 2019 года отмечено снижение количества ДТП, в том числе со смертельным исходом.

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