Владивосток, 27 августа 2019, 09:02 — REGNUM
В самый разгар ливня во Владивостоке 27 августа, в 09:35 по местному времени на официальном сайте «Примгидромета» появилось объявление о штормовое предупреждение и опасных явлениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Уже ранним утром жители столицы Дальнего Востока буквально вплавь добирались до места работы. Город затопило мгновенно, пострадал автотранспорт, есть и пострадавшие владельца авто.
В объявлении синоптиков сказано, что утром и днём 27 августа во Владивостоке ожидается очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов. 27−28 августа и ночью, и днём в южной половине и на северо-западе края ожидаются сильные (15−49 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее.
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В соцсетях горожане пишут, что не знают, как будут добираться до дома. Всё затоплено и размыто. Жители не ожидали такого сильного дождя и ветра.
Как сообщало ИА REGNUM, сильный ливень нарушил жизнедеятельность Владивостока, общественный транспорт работает с перебоями.