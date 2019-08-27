Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 08:54 — REGNUM

В Тюмени вторые сутки задерживается вылет самолёта до ямальского Тарко-Сале. Перевозчиком является авиакомпания UTair, а тип воздушного судна — Ан-24, говорится на онлайн-табло аэропорта «Рощино».

Вылет должен был состояться в 8:35 26 августа. Теперь он перенесён на 8:35 28 августа.

Как пишет «ЯмалPRO», причиной нештатной ситуации стала размокшая взлётно-посадочная полоса в аэропорту прибытия. Там она грунтовая. В результате аэродром пока не может принимать никакие самолёты.