Нур-Султан, , 08:45 — REGNUM

Пострадавшие во время стрельбы в Нур-Султане отпущены на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Нур-Султана, сообщает 27 августа агентство «Казинформ».

В управлении уточнили, что врачи не выявили серьезных повреждений у пострадавших, и после осмотра их отпустили домой на амбулаторное лечение.

Напомним, 25 августа по улице Маман в Нур-Султане в группе мужчин произошел конфликт, в результате которого один из его участников достал ружья и выстрелил в обидчиков. В результате ранения получили четыре человек, один из которых скончался в больнице. Сотрудники полиции в течение суток задержал двух подозреваемых.