Посёлок городского типа Шаля , Свердловская область, , 08:36 — REGNUM

На Урале житель посёлка Староуткинск признан виновным в убийстве собственного брата (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Шалинский районный суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии, с последующим ограничением свободы на один год.

В ходе следствия установлено, что конфликт между братьями продолжался несколько лет из-за неразделённой любви к женщине. В 2011 году потерпевший избил свою сожительницу, нанеся ей тяжёлые травмы, в результате которых она впоследствии скончалась. За свершённое преступление он в том же году был осуждён и отправлен в колонию.

Трагедия продолжилась в начале апреля 2019 года, когда два брата выпивали спиртное в компании знакомых. После того как все уснули, они оставались за столом и между ними вновь возник конфликт из-за бывшей сожительницы потерпевшего.

Поздним вечером 2 апреля подсудимый, не сумев простить брата за смерть любимой женщины, начал избивать потерпевшего кулаками, а затем, схватив нож, нанёс ему несколько ударов. Потерпевший попытался сбежать от разъярённого брата, но выскочив на улицу, упал недалеко от дома из-за потери крови, где через некоторое время скончался.

Подсудимый был задержан в тот же вечер.

Отметим, что в процессе следствия мужчина раскаялся и дал признательные показания. Однако во время суда он изменил их и стал отрицать причастность к убийству брата.

Добавим, что приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.