Херсон, Украина, , 08:06 — REGNUM

В Херсоне на территории рынка «Северный» полицейские изъяли у мужчины гранату, сообщили 26 августа в пресс-службе Национальной полиции Херсонской области.

В полицию позвонил мужчина, который заявил, что видел в руках у одного из посетителей рынка пакет с гранатой. Для проверки сведений на место выехал экипаж патрульной полиции.

Патрульные задержали подозреваемого, у которого нашли гранату Ф-1 с запалом.

По словам начальника Херсонского отдела полиции Александра Говоруна, задержанным оказался 34-летний безработный житель Херсона. Он утверждает, якобы нашёл гранату год назад в камышах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове у входа в отель полицейские обнаружили работоспособный гранатомёт РПГ-22.

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