Мемфис, США, , 08:46 — REGNUM

Владелец гостиницы Динеш Чавла из Кливленда (штат Миссисипи, США) арестован по подозрению в совершении двух краж багажа из аэропорта Теннесси. Об этом 27 августа сообщает Associated Press со ссылкой на заявление полицейского.

Динеш Чавла был арестован в четверг, 22 августа, в аэропорту Мемфиса по возвращению из Орландо (штат Флорида).

Полицейский заявил, что камеры видеонаблюдения аэропорта зафиксировали, как Чавла снял чемодан с конвейера выдачи багажа, положил его в свой внедорожник, а затем вернулся в здание аэропорта, чтобы произвести посадку на рейс. Пока Чавла отсутствовал, полиция эвакуировала его автомобиль, получила ордер на обыск и обнаружила багаж, пропавший из аэропорта Мемфиса 16 июля.

Отмечается, что бизнесмен Чавла уже признался в краже двух чемоданов.

Чавла является генеральным директором комплекса из 17 гостиниц Chawla Hotels, четыре из которых находятся в долевом партнерстве с семьей Трампа согласно информации, опубликованной в прошлом году New York Times.