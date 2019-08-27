Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:55 — REGNUM

Пятилетняя девочка из Новокузнецка, которая получила сильные ожоги во время прогулки с подружками, до сих пор находится в реанимации.

Как пишет «Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу больницы, состояние ребёнка крайне тяжёлое. Сейчас девочке «оказывается весь комплекс необходимых лечебных мероприятий», в «какой-либо посторонней помощи она не нуждается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мать пострадавшей девочки не верит в то, что произошедшее с её ребёнком — несчастный случай.

Напомним, девочка получила 80% ожогов тела во время игр с подружками на улице. По данным некоторых СМИ, одна из девочек баловалась с зажигалкой, когда одежда на пятилетней девочке вспыхнула. Мать пострадавшей считает, что её дочь подожгли умышленно.

Читайте также: Мать обгоревшей девочки из Новокузнецка рассказала свою версию трагедии