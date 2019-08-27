Иркутск, , 07:41 — REGNUM

Иркутские власти обнародовали информацию, которая свидетельствует о некотором уменьшении площади лесных возгораний. По данным на утро 27 августа в регионе было ликвидировано три очага огня на общей площади 55,2 га (все эти возгорания действовали в Усть-Кутском районе), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо этого в локализованном состоянии находится сейчас пять очагов общей площадью 2 200 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро, 26 августа, больше всего природных очагов находилось в Красноярском крае (47 пожаров площадью 25 647 га). В Иркутской области насчитывается восемь пожаров площадью 2255 га, хотя власти региона предпочли не указывать, что речь идёт о лесных очагах.

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