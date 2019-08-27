Львов, Украина, 27 августа 2019, 07:40 — REGNUM
Сотрудники правоохранительных органов Украины обнаружили гранатомёт у входа в вестибюль отеля «Львов», сообщили 26 августа в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
По факту опасной находки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием» с дополнительной квалификацией «террористический акт».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные обстреляли из аналогичного оружия здание компании «Мостострой». По данным журналистов, полицейские разыскивают двух злоумышленников, скрывшихся на мопеде.
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