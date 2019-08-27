Львов, Украина, , 07:40 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов Украины обнаружили гранатомёт у входа в вестибюль отеля «Львов», сообщили 26 августа в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

«В ходе осмотра указанного места событий, работники полиции изъяли продолговатый цилиндрический предмет, внешне похожий на РПГ-22 «Нетто» с боевым зарядом внутри… В ходе экспертного исследования этого гранатомёта подтверждено, что имеющийся в нём заряд пригоден для взрыва», — сказано в сообщении.

По факту опасной находки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием» с дополнительной квалификацией «террористический акт».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные обстреляли из аналогичного оружия здание компании «Мостострой». По данным журналистов, полицейские разыскивают двух злоумышленников, скрывшихся на мопеде.

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