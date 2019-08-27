Гамбург, Германия, , 07:32 — REGNUM

Правоохранители Гамбурга (Германия) изъяли в порту 700 кг контрабандного кокаина и арестовали предполагаемых членов банды, занимавшейся наркоторговлей. Об этом 26 августа заявил представитель немецкой полиции, пишет газета Die Welt.

Еще 6 апреля полиция обнаружила в контейнере с грузом бананов спрятанный кокаин. После конфискации наркотика контейнер был возвращен в товарооборот, за ним было установлено наблюдение. Таким образом полиция выявила девять подозреваемых, некоторые из которых уже находятся за решеткой.

Один из подозреваемых, 54-летний мужчина с криминальным прошлым, был арестован на минувшей неделе в Северной Македонии. На территории Европейского союза действовал ордер на его арест. В квартире другого подозреваемого, работавшего на производстве бананов, полиция обнаружила €244 тыс. и 100 г золота.

В последние два месяца сотрудники таможни в порту Гамбурга изъяли и уничтожили более 6 тонн кокаина. Всего в этом году было обнаружено 7,14 тонн, что почти вдвое превышает рекордный «урожай» 2017 года: тогда правоохранители изъяли в гамбургском порту 3,8 тонн.