Донецк, 27 августа 2019, 07:27 — REGNUM
Украинские силовики обстреляли населённый пункт Коминтерново зажигательными боеприпасами и помешали тушению пожаров, сообщили 26 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Около 17:45 мск боевики 36-й бригады морской пехоты ВСУ открыли огонь из крупнокалиберных пулемётов зажигательными боеприпасами. В результате загорелись один жилой дом и сельскохозяйственные угодья.
В пресс-службе призвали международные организации вмешаться в ситуацию и добиться от украинских силовиков прекращения огня.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее боевики ВСУ выпустили 23 единицы боеприпасов по территории ДНР. В результате мирные жители республики не пострадали, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
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