Екатеринбург, , 07:20 — REGNUM

В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 40-летняя женщина и её 10-летняя дочь. Обе они госпитализированы в больницы города с травмами.

Как сообщает информационный портал «Е1», дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Красных Командиров вечером 26 августа. Около 21:00 по местному времени управлявшая автомобилем Daewoo Matiz 25-летняя женщина, двигаясь на зелёный сигнал светофора, сбила на перекрёстке пешеходов, не представив им преимущества при пересечении улицы.

Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, пострадавшая женщина с травмой ноги доставлена в городскую больницу № 23, а её дочь с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой госпитализирована в детскую городскую больницу № 9.