Ереван, , 07:18 — REGNUM

В Гехаркуникской области Армении рядом с городом Севан произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщает издание Shamshyan.com.

Авария произошла 25 августа в 21 час 50 минут (20:50 мск) на 64-м километре автодороги Ереван — Иджеван. Отмечается, что на трассе столкнулись автомобили Mercedes AG и Mitsubishi Grandis.

Трое пострадавших детей были госпитализированы в медицинский центр Святой Марии в Ереване. В больницу также попал водитель Mercedes. После столкновения одна из машин загорелась. Спасатели ликвидировали пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Краснодарском крае на трассе Р-217 под Армавиром произошло ДТП, в результате которого погибли трое граждан Армении.

Читайте также: МИД Армении опубликовал имена граждан, погибших в ДТП под Армавиром