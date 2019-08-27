Виндхук, , 07:19 — REGNUM

В Намибии расследуют гибель по меньшей мере пяти крокодилов в реке Кунене, протекающей на границе страны с Анголой. Об этом передает BBC Africa со ссылкой на свои источники.

Свидетели сообщили, что рептилии, похоже, были отравлены, а затем разрезаны, так как они были обнаружены с удаленными конечностями.

В Намибии существуют законы, запрещающие убийства крокодилов, которые являются туристической достопримечательностью.

Ромео Муюнда, директор по связям с общественностью министерства окружающей среды Намибии, заявил журналистам, что есть подозрения на то, что крокодилы были отравлены на ангольской стороне. По его словам, в конце августа будет организована встреча с ангольскими коллегами из соответствующего министерства для обсуждения убийств.

Власти Намибии подозревают, что жители прибрежных районов могли убить крокодилов в ответ на их нападение, сказал Муюнда.

«Возможно, пострадали люди… возможно, их скот был убит этими крокодилами, или, может быть, любимый человек был убит крокодилом, и в результате, в ярости, эти люди отравили тушу животного и использовали ее как приманку для крокодилов, чтобы те пришли поесть отравленного мяса», — предположил Муюнда.

Следователи также выясняют, были ли крокодилы убиты за мясо.