Владивосток, , 07:54 — REGNUM

В Приморье 27 и 28 августа, по прогнозам синоптиков, во Владивостоке и некоторых районах края пройдут очень сильные ливни с грозами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во вторник, 27 августа днём на западные районы края выйдет атмосферный фронт и остановится, так как с востока ему преградит путь мощный антициклон.

В регионе начнётся период очень неустойчивой погоды — в одном месте может выпасть большое количество осадков, а другой обойдёт стороной. Прогнозируется обострение паводковой ситуации — выпадение опасного количество осадков, что повлечёт наводнения.

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Большая вода ожидается на юго-западе Приморья.

Осадки выпадут местами сильные и очень сильные с общим количеством от 20 до 200 мм и более чем за 24 часа. Вновь пострадает Хасанский район — 50−150 мм осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, практически месяц идут дожди в регионах Дальнего Востока, сильно топит Хабаровск, Находку, Уссурийск, Владивосток, а также и другие населённые пункты.