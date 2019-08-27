Хабаровск, , 07:05 — REGNUM

Российский профсоюз моряков сообщил о четырёх случаях пиратского нападения на морские суда в АТР в августе 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Инциденты, по данным РПСМ, происходили в водах Индонезии, Вьетнама и Малайзии. В РПСМ отмечают, что риск захвата экипажей пиратами в морях Сулу и Сулавеси сохраняется. Капитаны и экипажи судов, в том числе российских, дальневосточных, работающих в этих районах, предупреждены об опасности и необходимости соблюдать меры предосторожности.

При этом, как отмечают в РПСМ, количество пиратских нападений в АТР с января по июль 2019 года, стало самым низким за последние 13 лет: за 7 месяцев от экипажей поступили сообщения о 34 происшествиях такого характера.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийское судно было захвачено пиратами в водах Малуку. Известно, что двое моряков погибли, семерым удалось сбежать, остальные остаются в заложниках.