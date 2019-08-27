Казань, , 06:50 — REGNUM

В Татарии за 2019 год на промышленных предприятиях произошло шесть аварий и 23 несчастных случая, в семи из которых были погибшие. Причинами стали износ оборудования, отказ техники, личная безответственность руководителей и сотрудников, а также плохая организация производственных процессов. Об этом в ходе совещания по вопросам пожарной и промышленной безопасности заявил глава республики Рустам Минниханов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в апреле 2019 года на ПАО «Нижнекамскнефтехим» произошла авария, в результате которой пострадали 17 человек. Четверо сотрудников компании-подрядчика умерли в больнице от полученных ожогов. ЧП произошло во время ремонтных работ, к которым привлекли подрядчиков. В конце августа Ростехнадзор завершил расследование ЧП, выявив шесть технологических причин и столько же организационных. ПАО было оштрафовано на 1 млн рублей, к ответу будут привлечены и подрядные компании, а руководители и специалисты, причастные к аварии, отправлены на внеочередную переаттестацию. Это ещё не все наказания виновных. Впереди — административное производство в отношении должностных лиц, в основу которого лягут выводы следователей.

Глава республики отметил, что ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» только на первый взгляд локальный случай: «Однако если сегодня не сделать определенные выводы и не принять необходимые меры, завтра под угрозой может оказаться безопасность нашего промышленного комплекса».

Минниханов напомнил, что на территории республики большое количество промышленных производств, а каждая авария — это «не только материальный ущерб», но и «человеческие жертвы».

Следом за главой региона слово взял руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров. Он сообщил, что за последние десять лет произошло 99 аварий. Среди основных причин он назвал несоблюдение норм и правил эксплуатации, порядка проведения ремонта и допуск к работам неподготовленных работников.

Петров заметил, что, несмотря на модернизацию, на некоторых предприятиях старое оборудование не выводят из эксплуатации, и кое-где его износ уже достиг 70−90%, а срок эксплуатации превышен в 3−5 раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аварийные ситуации происходят и в соседней Нижегородской области. В начале июня 2019 года на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошло два взрыва. Погибших не было, но в округе в сотне зданий повылетали стёкла, а свыше 100 жителей обратились за медпомощью.