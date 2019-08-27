Екатеринбург, , 06:49 — REGNUM

На Среднем Урале 198 учреждений по данным регионального управления Роспотребнадзора организовали детский отдых с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В основном нарушения касались организации питания: доставки и хранения продуктов, несоблюдение рациона, чистоты посуды и уборки помещений на кухнях и в столовых. Также отмечались случаи отсутствия сертификатов качества закупаемых для питания детей продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области летний отдых детей обеспечивали 1261 оздоровительных организаций. В них отдохнули свыше 180 тыс. юных свердловчан.

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Отметим, что на организацию летней оздоровительной кампании для детей из регионального бюджета в 2019 году выделено свыше 1,7 млрд рублей.

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