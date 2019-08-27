Красноярск, , 06:47 — REGNUM

Бойцы Росгвардии в Красноярске задержали уличного дебошира. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 августа в пресс-службе краевого управления ведомства.

Уточняется, что экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о дебошире на улице Калинина вечером 26 августа. Сотрудники ведомства, использовав наручники, задержали 38-летнего мужчину, оказавшегося пьяным.

Предварительно установлено, что злоумышленник избил 49-летнюю прохожую, затем забрался на капот припаркованной «Тойоты», повредив иномарку.

«Неадекватного мужчину смогли усмирить лишь прибывшие росгвардейцы», — говорится в сообщении управления.

Дебошира передали сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года стало известно, что в отношении 24-летнего жителя Оренбурга, которого сняли с поезда за дебош, вынесен приговор. Железнодорожного дебошира приговорили к одному году условно с испытательным сроком.

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