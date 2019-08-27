Биробиджан, , 06:46 — REGNUM

Несмотря на то, что паводок в ЕАО начал отступать, количество подтопленных посёлков увеличилось. В зону подтопления попали поселения Волочаевка-2 и Соцгородок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Тем не менее солнечная сухая погода улучшила ситуацию. Подъём уровня воды фиксируется только на реке Тунгуска в Смидовичском районе. Незначительный рост отмечен и на реке Амур у села Пашково, но река в этом районе остаётся в пределах поймы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО подтоплено 1 949 приусадебных и 962 дачных участка, 42 тыс. гектаров сельхозземель, 30 участков дорог. В ПВР находятся 49 человек, из них 20 детей.