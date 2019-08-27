Биробиджан, , 06:31 — REGNUM

Правительство Еврейской автономной области пообещало, что все школы региона будут готовы к 1 сентября. Несмотря на действующий в регионе в связи с паводком режим ЧС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В районах, по данным правительства ЕАО, нет препятствий для приёма детей. В Биробиджане обесточена только одна школа. Частично подтоплены подвальные помещения нескольких образовательных учреждений. Аналогичная ситуация (затоплены подвалы школ) в нескольких сельских поселениях Биробиджанского района.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в РФ отмечается День знаний. В ДФО, в регионах, где проходит паводок, не все школы, по объективным причинам, своевременно откроются для учащихся. Школьники из села Норск Амурской области встретят новый учебный год в ВДЦ «Океан» в Приморье. Там они будут отдыхать и учиться до конца сентября, пока их школу приводят в порядок.