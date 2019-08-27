Санкт-Петербург, , 05:58 — REGNUM

Лесовоз столкнулся с грузовым автомобилем в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Сообщается, что лесовоз Scania опрокинулся на 49-м километре автодороги «Молодежное — Черкасово». После опрокидывания он врезался в грузовик Volvo. В результате ДТП водитель лесовоза получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа грузовик со свиньями перевернулся в Кемеровской области. Сообщалось, что водитель не справился с управлением на мокрой трассе и допустил опрокидывание грузовика. Водитель серьезно не пострадал, а вот большинство свиней погибли или пострадали.

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