Владивосток, , 05:48 — REGNUM

Сильный ливень обрушился на столицу Дальнего Востока во вторник, 27 августа. В городе из-за затопления дорог произошёл сбой в работе общественного транспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Пик паводка на Дальнем Востоке: в зоне подтопления крупнейшие города

Во Владивостоке часть дорог ушла под воду. На магистрали намыло грунт и щебень. Особенно пострадали улицы, находящиеся в низинах.

Из-за сложной обстановки на дорогах общественный транспорт работает со сбоями. Есть задержки на основных городских маршрутах, особенно опасные участки дорог автобусы объезжают.

Службы жизнеобеспечения города работают в оперативном режиме, устраняя последствия стихии.

«Сейчас все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Последствия непогоды устраняются во всех районах города. Начальникам административно-территориальных управлений поручено оперативно выявлять все проблемные участки и оказывать необходимую помощь в устранении последствий стихии. Мы с себя ответственности не снимаем, делаем все возможное, но надо понимать, что на город обрушились очень сильные осадки», — сказал глава города Олег Гуменюк.

За утро 27 августа на Владивосток выпало 50 мм осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке началась очередная волна паводка. В зоне серьёзного подтопления оказались Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Уровень Амура у Комсомольска достиг опасной отметки 673 см.

В преддверии Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября, дороги столицы Дальнего Востока проинспектировали специалисты ОНФ. Они поставили «двойку» Владивостоку за состояние дорог.