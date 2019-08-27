Хабаровск, , 05:53 — REGNUM

Гребень амурского паводка добрался до Хабаровска. Уровень Амура у города составляет 627 см. За сутки река прибавила 4 см, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Гидрологи отмечают, что уровень Амура у Хабаровска будет расти до конца августа, а его максимальная отметка может составить 680 см.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень Амура у Комсомольска достиг сегодня, 27 августа, 673 см при опасном значении 650 см. Пик паводка проходит по ДФО, в зоне подтопления крупнейшие города.