Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:38 — REGNUM

Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 27 августа, достиг отметки 673 см при опасном значении 650 см, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За сутки Амур у города Юности подрос ещё на 18 см. В городе уже подтоплены 10 домов. В Комсомольске сейчас отсыпают новые дамбы, укрепляют береговые линии. После прохождения гребня паводка через Хабаровск, в Комсомольск перебросят водоналивную дамбу. Которая сейчас защищает набережную краевой столицы. В Комсомольске уже усилена группировка МЧС, переброшены дополнительные силы, спецтехника.

Как сообщало ИА REGNUM, ДФО переживает пик паводка. В зоне подтопления находятся крупнейшие города.