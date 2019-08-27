Якутск, , 05:24 — REGNUM

В Якутии появилась информация о том, что сбежавший ранее полицейский с табельным пистолетом найден убитым. Однако, правоохранительные органы это опровергают, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В СМИ появилась информация о том, что сбежавший с табельным оружием сержант полиции найден мёртвым.

Следственный комитет Якутии опроверг эту информацию, сообщив что полицейский ещё не найден, поиски продолжаются.

Региональные СМИ пишут о том, что сержант полиции столкнулся с материальными трудностями, так как вступил в финансовую пирамиду. От него ушла жена.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа полицейский пришел на работу, получил пистолет Макарова с двумя магазинами патронов и исчез в неизвестном направлении.