Петропавловск-Камчатский, , 05:25 — REGNUM

В Карагинском районе Камчатки погиб пограничник. Сообщается, что лейтенант Погранслужбы ФСБ РФ преследуя рыбака, который, по его мнению, занимался браконьерским ловом рыбы, слишком глубоко зашёл в воду в реке Карага и утонул, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщается, что погибшему пограничнику было 24 года. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии при плановом патрулировании реки Селенга погиб сотрудник инспекции маломерных судов МЧС РФ.