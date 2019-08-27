Химки, Московская область, , 05:01 — REGNUM

Водитель легкового автомобиля сбил женщину в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сообщается, что ДТП произошло в районе дома № 3 по улице Родионова. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107 сбил женщину, а затем скрылся с места происшествия. Отмечается, что пострадавшая получила незначительные травмы и отказалась от госпитализации. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновника аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в Оренбургской области водитель легкового автомобиля сбил двух женщин при невыясненных обстоятельствах. Обе женщины погибли на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

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