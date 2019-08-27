Бразилиа, , 04:31 — REGNUM

Дым от пожаров в Амазонии помешал взлететь двум пожарным самолетам ВВС Бразилии, передает телеканал Globo.

Сообщается, что густой дым накрыл международный аэропорт Порту-Велью. Из-за этого самолеты C130 Hercules не смогли взлететь и отправиться на тушение пожара в Амазонии. Отмечается, что такие самолеты способны сбросить на охваченные огнем участки леса до 12 тонн воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал предоставить Бразилии помощь в борьбе с лесными пожарами в размере 11 млн канадских долларов. Он также заявил, что Канада готова направить и свои пожарные самолеты для тушения пожаров в Амазонии.

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