Лондон, , 04:12 — REGNUM

Помощь в посадке самолёта Boeing 757 британской авиакомпании Jet2 оказал пилоту один из пассажиров борта, пишет Daily Mail.

Во время полёта пилоту стало плохо, после посадки его госпитализировали. Самолёт помог посадить пассажир, который сам оказался лётчиком, летевшим в отпуск.

Лайнер летел из города Манчестера (Великобритания) в Фуншал (Португалия). Самолёт успешно приземлился в Португалии.

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