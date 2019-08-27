Казань, 27 августа 2019, 02:52 — REGNUM

В посёлке Константиновка, который входит в состав городского округа Казань, во второй половине дня 26 августа 2019 года загорелось здание частного детсада. Открытое горение было ликвидировано к 17:16, никто не пострадал. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарии.

Пожар в детском саду
Пожар в детском саду
Фото предоставлено ГУ МЧС по РТ

В ведомстве уточнили, что сигнал о пожаре на улице Привольная, 4а поступил в 16:49. Горела кровля детсада «Земля детей», когда в здании было два сотрудника и 14 детей. Все они вышли самостоятельно, а прибывшие силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали горение. Работы велись по рангу номер два.

Пожар под Казанью
Пожар под Казанью
Фото предоставлено ГУ МЧС по РТ
Сгорел детсад
Сгорел детсад
Фото предоставлено ГУ МЧС по РТ

Напомним, в ночь на 30 апреля 2019 года в Актанышском районе сгорела деревянная школа, где обучались девять детей. Никто не пострадал, так как ЧП случилось ночью, когда детей и персонала в здании не было. После этого главой республики Рустамом Миннихановым было поручено проверить пожарную безопасность во всех детских учреждениях, включая детсады и школы.

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А в январе 2019 пожар произошёл в школе Владимирской области, где спешно пришлось объявить короткие каникулы для того, чтобы устранить последствия.