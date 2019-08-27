Казань, , 02:52 — REGNUM

В посёлке Константиновка, который входит в состав городского округа Казань, во второй половине дня 26 августа 2019 года загорелось здание частного детсада. Открытое горение было ликвидировано к 17:16, никто не пострадал. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарии.

Пожар в детском саду Фото предоставлено ГУ МЧС по РТ

В ведомстве уточнили, что сигнал о пожаре на улице Привольная, 4а поступил в 16:49. Горела кровля детсада «Земля детей», когда в здании было два сотрудника и 14 детей. Все они вышли самостоятельно, а прибывшие силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали горение. Работы велись по рангу номер два.

Пожар под Казанью Фото предоставлено ГУ МЧС по РТ

Сгорел детсад Фото предоставлено ГУ МЧС по РТ

Напомним, в ночь на 30 апреля 2019 года в Актанышском районе сгорела деревянная школа, где обучались девять детей. Никто не пострадал, так как ЧП случилось ночью, когда детей и персонала в здании не было. После этого главой республики Рустамом Миннихановым было поручено проверить пожарную безопасность во всех детских учреждениях, включая детсады и школы.

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А в январе 2019 пожар произошёл в школе Владимирской области, где спешно пришлось объявить короткие каникулы для того, чтобы устранить последствия.