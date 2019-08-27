Москва, , 01:20 — REGNUM

Шесть автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, передает телеканал РЕН-ТВ.

По предварительным данным, ДТП образовалось после ряда столкновений автомобилей, следовавших в попутном направлении. Как уточняет ТАСС, в тоннеле столкнулись два грузовика, микроавтобус и три легковушки. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 грузовик перевернулся после столкновения с легковым автомобилем на Волоколамском шоссе в Москве. По предварительной информации, пострадавших в ДТП не было.

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