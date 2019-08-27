Воронеж, , 01:00 — REGNUM

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Белгород — Москва, столкнулся с тремя легковыми автомобилями в Вороженской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Сообщается, что авария произошла около 14:45 по московскому времени на 193-м километре автодороги Курск — Борисоглебск в Хохольском районе в Воронежской области. Рейсовый автобус «Неоплан» врезался в попутную легковушку «Лада Гранта». После удара «Лада» опрокинулась и столкнулась со «Шкодой Йети», которая, в свою очередь, столкнулась с «Ниссаном Альмера».

В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, они получили ссадины и ушибы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа маршрутка с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем в Сатке в Челябинской области. В результате ДТП пострадали шестеро пассажиров автобуса, их отправили на амбулаторное лечение.

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