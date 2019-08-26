Петропавловск-Камчатский, , 23:56 — REGNUM

Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксированы недалеко от восточного побережья полуострова Камчатка, сообщает 26 августа краевое управление МЧС.

Эпицентр землетрясения расположен в 111 км юго-восточнее села Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Очаг сейсмических толчков находился на глубине 33 км.

Местные службы МЧС отмечают, что землетрясение не ощущалось в населённых пунктах Камчатского края.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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