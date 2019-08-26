Москва, , 21:53 — REGNUM

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Богородице-Рождественского женского монастыря в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, в 19:50 пожар был локализован на площади около 400 квадратных метров, а в 21:19 — полностью ликвидирован. Пострадавших в результате пожара нет.

Сообщается, что к борьбе с огнём было привлечено более 50 человек, задействовано 17 единиц техники.

Напомним, пожар произошёл в двухэтажном здании старой постройки на территории Богородице-Рождественского монастыря XIV века, расположенного на улице Рождественка в Москве. По предварительным данным, возгорание возникло при проведении строительных работ.

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