Киев, , 21:46 — REGNUM

В одной из воинских частей украинской армии морской пехотинец застрелил из автомата своего сослуживца, сообщается 26 августа на официальной странице Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

ВСУ (cc) U.S. Army Europe Images

Уточняется, что военнослужащий, находясь в наряде на КПП части, выстрелил своему сослуживцу в голову из автомата.

«От полученного сквозного ранения головы последний умер на месте», — указано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что оба морских пехотинца в момент инцидента были трезвыми.

В отношении стрелявшего морского пехотинца возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

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