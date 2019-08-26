Тюмень, , 21:31 — REGNUM

В Тюмени 51-летний гражданин обвиняется в убийстве своей 84-летней матери-инвалида. Он четыре раза ударил её металлическим креслом и затем сдавил её шею руками, сообщает облпрокуратура.

Трагедия произошла в мае. Ранее судимый тюменец был пьян. В этот момент и вспыхнула роковая ссора между ним и его матерью.

Тело женщины на следующий день нашла сотрудница социальной службы. Гражданин был пойман и арестован. По части 1 статьи 105 УК России ему грозит до 15 лет колонии.