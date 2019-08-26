Москва, , 20:33 — REGNUM

Пожар на территории Бородице-Рождественского женского монастыря в Москве мог возникнуть из-за проведения строительных работ. Об этом сообщил агентству «Москва» священник Александр Волков, руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Тушение пожара Mchs.gov.ru

«Пострадавших нет. Скорее всего, источник пожара связан с проведением строительных работ», — сказал Волков.

Он добавил, что оценить ущерб от пожара пока не представляется возможным.

Как передавало ИА REGNUM, пожар произошёл в двухэтажном здании старой постройки на территории Богородице-Рождественского монастыря XIV века, расположенного на улице Рождественка в Москве. На данный момент пожар удалось локализовать на площади около 400 квадратных метров. В борьбе с огнём задействованы более 40 пожарных.

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