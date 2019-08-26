Москва, , 20:10 — REGNUM

Более 40 сотрудников пожарных подразделений МЧС и 11 единиц специальной техники задействованы в тушении пожара на территории Богородице-Рождественского женского монастыря в центре Москвы, сообщает 26 августа пресс-служба МЧС России.

Пожар (cc) skeezy

Уточняется, что с огнём борются 44 пожарных. Огнём охвачено порядка 400 квадратных метров кровли монастыря. Горит крыша двухэтажного здания с чердачными помещениями.

О пострадавших не сообщается. Причины возгорания на данный момент не установлены.

Угрозы распространения пожара на соседние здания сейчас нет.

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